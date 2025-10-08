"سجّل قليلاً وربح كثيراً".. باتو يهزم أساطير كرة القدم في حساب البنك

ربما لم تكن مسيرة نجم تشيلسي السابق ألكسندر باتو على أرض الملعب على قدر التوقعات التي وعد بتقديمها ذات يوم، لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا هو أحد أغنى نجوم كرة القدم السابقين.

ربما فشل ألكسندر باتو، نجم تشيلسي، في ترك انطباع جيد في ملعب ستامفورد بريدج، لكن ثروته الصافية أعلى من أسطورة البلوز جوزيه مورينيو.

وكان المهاجم الذي بلغ السادسة والثلاثين من عمره، يُعتبر أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم سابقا، حيث تألق في فوز إنترناسيونال بكأس العالم للأندية 2006/07، قبل أن ينتقل إلى إي سي ميلان الإيطالي.

وهناك فاز بجائزتي الفتى الذهبي وأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي، قبل أن تُهدي أهدافه الروسونيري لقب الدوري عام 2011.

لكن الإصابات تكررت، فانتهى به الأمر بالعودة إلى البرازيل مع كورينثيانز ثم ساو باولو، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة عام ٢٠١٦، حيث لعب مباراتين فقط، وسجل هدفًا واحدًا.

مسيرته الحافلة بالمحطات، التي شملت أيضًا فترات في إسبانيا مع فياريال، ونادي تيانجين تيانهاي الصيني، واللعب مع أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفترتين أخريين مع ساو باولو، جعلته لاعبا ثريًا.

وتُقدر ثروة باتو بحوالي 110 ملايين جنيه إسترليني، مما يضعه في المركز الحادي عشر بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، وفقًا لموقع بلانيت سبورت.

ويتفوق على مورينيو بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، الذي على الرغم من كل إنجازاته مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد، بما في ذلك ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في لندن، لم يجمع سوى 100 مليون جنيه إسترليني فقط.

وتتفوق ثروة باتو الصافية على ثروة النجم زلاتان إبراهيموفيتش البالغة 90 مليون جنيه إسترليني، حيث لعب إبراهيموفيتش وباتو معا في ملعب سان سيرو بموسم 2010/2011.

وثروته الصافية أكبر أيضًا من ثروة رونالدينيو، زميله السابق في ميلان، والذي تُقدر قيمتها بـ 67 مليون جنيه إسترليني.