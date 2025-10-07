قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

كتب - محمد القرش

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول، قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال 8 مباريات خاضها الفراعنة في تصفيات مونديال العالم، سجل صلاح 7 أهداف من 16 هدفا سجلهم منتخب مصر خلال تلك الفترة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي 5 أهداف، بجانب أحمد مصطفى زيزو الذي سجل هدفين، بينما سجل كل من مصطفى محمد وعمر مرموش هدف.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته التاسعة في دور المجموعات غدا الأربعاء، عندما يلاقي نظيره الجيبوتي.

قائمة هدافي منتخب مصر

1. محمد صلاح - 7 أهداف

2. تريزيجيه - 5 أهداف

3. زيزو - هدفان

4. مصطفى محمد - هدف

5. مرموش هدف

المباراة الأولى ضد جيبوتي - (6-0)

محمد صلاح - 4 أهداف

مصطفى محمد - هدف

تريزيجيه - هدف

المباراة الثانية ضد سيراليون - (2-0)

تريزيجيه - هدفان

المباراة الثالثة ضد بوركينا فاسو - (2-1)

تريزيجيه - هدفان

المباراة الرابعة ضد غينيا بيساو - (1-1)

محمد صلاح - هدف

المباراة الخامسة ضد إثيوبيا - (2-0)

محمد صلاح - هدف

زيزو - هدف

المباراة السادسة ضد سيراليون - (1-0)

زيزو - هدف

المباراة السابعة ضد إثيوبيا - (2-0)

محمد صلاح - هدف

مرموش - هدف

المباراة الثامنة ضد بوركينا فاسو - (0-0)