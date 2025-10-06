سبب طريف يؤجل انضمام ممفيس ديباي لمنتخب هولندا

5 صورة ترصد أول ظهور لعلي معلول أساسيا مع الصفاقسي بعد العودة من الإصابة

كشف تقرير سبب تأخر انضمام ممفيس ديابي نجم فريق كورينثيانز البرازيلي لمعسكر منتخب هولندا خلال شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة منتخب هولندا ومالطا

منتخب هولندا سيحل ضيفًا على نظيره مالطا عند 09:45 مساء يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل أن يستضيف منتخب فنلندا عند السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وأشار موقع VI الهولندي عبر تقرير له اليوم الإثنين إلى أن سبب تأخر انضمام اللاعب هو سرقة جواز سفره في البرازيل.

يذكر أن ديباي صاحب الـ 31 عامًا هو الهداف التاريخي لمنتخب هولندا بـ 51 هدفًا.

