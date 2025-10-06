مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

جميع المباريات

سبب طريف يؤجل انضمام ممفيس ديباي لمنتخب هولندا

كتب : مصراوي

07:11 م 06/10/2025
كشف تقرير سبب تأخر انضمام ممفيس ديابي نجم فريق كورينثيانز البرازيلي لمعسكر منتخب هولندا خلال شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة منتخب هولندا ومالطا

منتخب هولندا سيحل ضيفًا على نظيره مالطا عند 09:45 مساء يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل أن يستضيف منتخب فنلندا عند السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وأشار موقع VI الهولندي عبر تقرير له اليوم الإثنين إلى أن سبب تأخر انضمام اللاعب هو سرقة جواز سفره في البرازيل.

يذكر أن ديباي صاحب الـ 31 عامًا هو الهداف التاريخي لمنتخب هولندا بـ 51 هدفًا.

ممفيس ديابي منتخب هولندا تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

