واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما قدّم ثلاث تمريرات حاسمة ساهم بها في فوز إنتر ميامي على نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الموسم المنتظم.

وبهذه المساهمة، رفع ميسي إجمالي مشاركاته التهديفية هذا الموسم إلى 41 مساهمة (أهداف وصناعة)، ليصبح ثانِ لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق هذا الرقم في موسم واحد، بعد كارلوس فيلا، الذي حقق 49 مساهمة مع لوس أنجلوس إف سي خلال موسم 2019.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لميسي، حيث صنع الهدف الأول لتاديو أليندي في الدقيقة 32، ثم لعب تمريرة ثنائية مميزة مع جوردي ألبا أسفرت عن الهدف الثاني.



ورغم تقليص نيو إنجلاند الفارق بهدف في الدقيقة 59، عاد ميسي ليصنع هدفًا ثالثًا لأليندي، قبل أن يختتم ألبا رباعية الفريق.

ويتطلع ميسي، الذي يملك مباراتين إضافيتين في الموسم، إلى كسر الرقم القياسي لفيلا، فضلًا عن سعيه للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الثاني على التوالي، ليصبح أول من يحقق هذا الإنجاز.

