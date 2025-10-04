احتفال ومواساة المتأهل.. لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وتشيلي

بينها مصر.. 5 منتخبات أفريقية تقترب من التأهل إلى كأس العالم

شهدت مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا ونظيره تشيلي لقطة مثيرة للجدل، عندما ذهب لاعبو الفراعنة لمواساة لاعبي تشيلي عقب الهزيمة بثنائية مقابل هدف.

واحتفل لاعبو منتخب مصر بالفوز على تشيلي، معتقدين انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم، وذهب محمد السيد لمواساة أحد لاعبي تشيلي.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم، في انتظار انتهاء الدور لحسم موقفه بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بسبب بطاقة صفراء حصل عليها أحد أفراد الجهاز الفني للفراعنة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لسبب عدم صعود منتخب مصر من هنا.

