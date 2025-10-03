استبعاد نجوم.. مفاجآت في قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي ويلز ولاتفيا

أعلن توماس توخيل القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا لمباراة ويلز الودية، قبل مواجهة لاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت، حيث غاب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، وجاك جريليش نجم الدوري الإنجليزي. وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

قائمة منتخب إنجلترا

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

في الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، مورغان جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، روبن لوفتوس تشيك (ميلان)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا).

المهاجمون: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، ماركوس راشفورد (برشلونة، معار من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا).