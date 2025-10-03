مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب؟

كتب : محمد القرش

10:18 ص 03/10/2025

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش

تضاءلت فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي، بعد التعرض لخسارتين متتاليتين دون تحقيق نقاط.

ويسعى الفراعنة إلى الفوز على نظيره تشيلسي مستضيف البطولة، من أجل الإبقاء على فرص التأهل إلى الدور المقبل.

وكان منتخب مصر افتتح البطولة بالخسارة من اليابان بثنائية دون رد، قبل السقوط أمام نيوزيلندا بثنائية مقابل هدف.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يلاقي الفراعنة نظيره تشيلي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب 2025، بينما يواجه المنتخب الياباني منافسه النيوزيلندي على الجانب الآخر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تشيلي بفارق هدفين ليصبح فارق الأهداف لديه "-1"، بجانب فوز اليابان على نيوزيلندا بفارق هدفين أيضًا ليصبح فارق الأهداف عند الأخير "-2".

وهناك فرصة أمام الفراعنة للتأهل إلى ثمن النهائي عن طريق الفوز دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى، حيث يتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب منتخب مصر كأس العالم تحت 20 سنة مباراة مصر وتشيلي منتخب مصر مباريات موعد مباراة منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء