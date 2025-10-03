ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب؟

كتب - محمد القرش

تضاءلت فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي، بعد التعرض لخسارتين متتاليتين دون تحقيق نقاط.

ويسعى الفراعنة إلى الفوز على نظيره تشيلسي مستضيف البطولة، من أجل الإبقاء على فرص التأهل إلى الدور المقبل.

وكان منتخب مصر افتتح البطولة بالخسارة من اليابان بثنائية دون رد، قبل السقوط أمام نيوزيلندا بثنائية مقابل هدف.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يلاقي الفراعنة نظيره تشيلي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب 2025، بينما يواجه المنتخب الياباني منافسه النيوزيلندي على الجانب الآخر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تشيلي بفارق هدفين ليصبح فارق الأهداف لديه "-1"، بجانب فوز اليابان على نيوزيلندا بفارق هدفين أيضًا ليصبح فارق الأهداف عند الأخير "-2".

وهناك فرصة أمام الفراعنة للتأهل إلى ثمن النهائي عن طريق الفوز دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى، حيث يتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.