زوجة لاعب في الدوري الإنجليزي تواجه المحاكمة.. ما القصة؟

تواجه كيلنر زوجة كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي السابق وبيرنلي الحالي، المحاكمة، بعد اتهامها بتجاوز السرعة، أثناء قيادة سيارة لاند روفر بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن زوجة كايل ووكر تواجه المحاكمة العام المقبل بعد ضبطها وهي تقود سيارتها بسرعة جنونية، تقدر بـ64 ميلا في الساعة على طريق تبلغ سرعته 50 ميلا في الساعة في 18 مايو بالقرب من مطار مانشستر .

ولم تحضر زوجة ووكر جلسة الاستماع أمام قضاة كرو اليوم، وتم تأجيل القضية إلى 17 مارس من العام المقبل ، حيث ستجرى المحاكمة في محكمة تشيستر الجزئية.

وفي حالة إدانتها بتهمة السرعة الأخيرة، تواجه زوجة ووكر خطر الحظر من القيادة، ولا تعد تلك الواقعة الأولى لها.

ففي مارس الماضي، أمرت السلطات كيلنر بدفع غرامات وتكاليف قدرها 677 جنيهًا إسترلينيًا، بعد اعترافها بحمل هاتفها أثناء القيادة.

وتم رصدها قبل شرطي دورية في 8 يونيو 2024، وهي تحمل هاتفها أثناء قيادة سيارتها مرسيدس EQV 300 في ألديرلي إيدج، تشيشاير.

