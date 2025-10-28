مباريات الأمس
منتحرا.. وفاة والد لاعب مانشستر يونايتد

كتب : محمد القرش

05:00 ص 28/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رايس بينيت لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 7 صورة
    رايس بينيت لاعب مانشستر يونايتد مع عائلته (1)
  • عرض 7 صورة
    رايس بينيت لاعب مانشستر يونايتد مع والده
  • عرض 7 صورة
    خبر وفاة والد رايس بينيت
  • عرض 7 صورة
    رايس بينيت لاعب مانشستر يونايتد مع عائلته (2)
  • عرض 7 صورة
    رايس بينيت يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب (2)

حصل نجم فريق شباب مانشستر يونايتد، رايس بينيت، على إجازة من التدريبات بعد الوفاة المأساوية لوالده.

ونشر المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، والذي قضى الموسم الماضي مع فريق فليتوود تاون، خبر وفاة والده المأساوي.

وفي منشور على موقع إنستجرام مصحوبًا بأربع صور مع والدة ديفيد وعائلته، كتب: "أبي، لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأضطر إلى كتابة هذا، خلال عطلة نهاية الأسبوع اكتشفت أنه انتحر".

وأضاف: "محطم، مدمر، لا أريد أن أصدق أن هذا حقيقي ولكن الحقيقة المحزنة هي أنه كذلك، من قيادتي هنا وهناك وفي كل مكان عندما كنت طفلاً إلى مشاهدتي أحقق حلمي في أن أصبح لاعب كرة قدم محترف".

واختتم: "الانتحار هو حل دائم لمشكلة مؤقتة، من فضلك تحدث، أنت لا تدرك مدى حبك الحقيقي".

وكان بينيت قائدًا لفريق مانشستر يونايتد الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب لأول مرة منذ 11 عامًا في عام 2022، في فريق ضمّ كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية ضد نوتنجهام فورست على ملعب أولد ترافورد.

وبعد أن أمضى الموسم الماضي معارا إلى نادي فليتوود تاون حيث شارك في 19 مباراة مع الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، عاد إلى فريق تحت 21 عاما في بداية هذا الموسم.

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي رايس بينيت كوبي ماينو أليخاندرو جارناتشو

