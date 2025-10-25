مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا تغادر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم

كتب : محمد الميموني

03:36 م 25/10/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (18)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (21)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (20)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (19)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (11)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (17)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (16)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (15)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (14)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (13)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (12)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (5)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (10)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (9)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (8)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (1)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (4)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (2)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (6)
  • عرض 21 صورة
    المنتخب المصري تحت 17 عاما (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادرت بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا اليوم السبت، بقيادة أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 17 عامًا إلى قطر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لموسم 2025/26.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

موعد كأس العالم تحت 17 عامًا

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم تحت 17 عامًا خلال الفترة مابين 3-27 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضًا:
"موقف غامض للزمالك".. مصدر يوضح حقيقة اقتراب محمد السيد من الانضمام للأهلي

بعد هجوم جماهير الزمالك.. شيكو بانزا يحذف منشور دعمه لمحمد السيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أحمد الكأس قطر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟