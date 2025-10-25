بعد غياب 274 يوما.. حمزة المثلوثي يعود للمشاركة في المباريات

غادرت بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا اليوم السبت، بقيادة أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 17 عامًا إلى قطر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لموسم 2025/26.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

موعد كأس العالم تحت 17 عامًا

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم تحت 17 عامًا خلال الفترة مابين 3-27 نوفمبر 2025.

