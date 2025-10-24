ليس استثناءً.. أرني سلوت يعلق على أزمة محمد صلاح

علق أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على مستوى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وأزمته الأخيرة.

ونشبت أزمة بين صلاح وأرني سلوت، عقب مباراة ليفربول الماضية في دوري أبطال أوروبا، بسبب مشاركة الأول لدة 16 دقيقة فقط.

وقال أرني سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبرينتفورد: "لا أعلم إن كان الأمر يتعلق بالدقة. عادةً ما يُضيع اللاعبون الفرص. إنه إنسان. لسنا معتادين على إضاعته للفرص، فما بالك ببضع مباريات متتالية، لكن هذه الأمور واردة".

وأضاف: "الأهم هو أن محمد كان دائمًا يُسجل أهدافًا لنادينا. آخر ما يُقلقني هو أن يعود محمد لتسجيل الأهداف، فهذا ما يفعله طوال حياته، وهذا ما أتوقعه منه أن يفعله مجددًا".

واختتم أرني سلوت: "ربما كان لاعب ليفربول الأساسي الذي لعب معه ترينت (انتقل إلى ريال مدريد)، لذا من الممكن (أن يكون كذلك). لكنه كان في مراكز واعدة في كثير من الأحيان بما يكفي لتسجيل الأهداف، وربما مع ترينت أكثر. لكن بشكل عام، إذا حدثت تغييرات كثيرة في الصيف، فعليك إيجاد اتصالات جديدة. مو ليس استثناءً".

