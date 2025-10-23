مباريات الأمس
"عثر عليه في المسبح".. مصير ثروة نجم الدوري الإنجليزي الأسبق بعد وفاته المأساوية

كتب : نهي خورشيد

06:55 م 23/10/2025
    جورج بالدوك
    جورج بالدوك

كشفت وثائق ميراث المحكمة اليوم الخميس، عن آخر تطورات ثروة اللاعب اليوناني جورج بالدوك، نجم شيفيلد يونايتد السابق، الذي توفي غرقاً في حادث داخل حمام السباحة عن عمر الـ31 عاماً، والمقدرة بـ 4 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن أوراق الميراث أثبتت أن اللاعب ترك إجمالي أصول بلغت قيمتها 5,781,399 جنيه إسترليني، وبعد تسوية الديون بلغ صافي تركته 4,091,003 جنيه إسترليني.

وأشارت التقارير إلى أن الثروة انتقلت تلقائياً إلى أقرب الورثة، وستتولى خطيبته أنابيل ديجنم إدارة أموال نجله"حتى بلوغه سن 18 عاماً"، خاصة وأنه توفي دون وصية مكتوبة.

وكانت الشرطة عثرت على جثة بالدوك داخل منزله في أثينا في أكتوبر 2024، إذ كان يقيم منذ انتقاله إلى نادي باناثينايكوس في الدوري اليوناني الممتاز، كما كشفت التحقيقات أن جسده كان خالياً من أي آثار للكحول أو المخدرات، فيما سجّل الطبيب الشرعي الوفاة على أنها حادث عرضي.

تخرّج بالدوك من أكاديمية MK Dons، ولعب لأندية أوكسفورد يونايتد وتاموورث ونورثهامبتون تاون قبل أن يصنع اسمه في شيفيلد يونايتد.

وخاض أكثر من 400 مباراة في الدوري الإنجليزي، من بينها 219 مباراة مع شيفيلد يونايتد بين عامي 2017 و2024، وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين عامي 2019 و2023.

جورج بالدوك شيفيلد يونايتد الدوري اليوناني الدوري الإنجليزي ثروة بالدوك

