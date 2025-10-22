4 صور من الاستقبال الأسطوري لأبطال المغرب في شوارع الرباط

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

عادة ما يرحل أصحاب الأخلاق الرفيعة والنفوس الطيبة في صمت، تاركين في ذكري البعض مواقف وذكريات نبيلة لا تنسي، وهي العبارات التي تنطبق بالفعل على أستاذ الشطرنج الراحل دانيال ناروديتسكي.

رغم صغر سنه إلا أنه في عمر الـ 29 عاماً وصل إلى قمة الاحتراف والنضج، ليتوفي مصاباً بالإكتئاب، رغم ابتسامته التي لم تفارقه خلال اللعب.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 15 معلومة عن الراحل دانيال ناروديتسكي..

1- وُلد ناروديتسكي في سان ماتيو، كاليفورنيا عام 1995، وتعلّم الشطرنج على يد والده وهو في السادسة من عمره، كما درس في جامعة ستانفورد.

2- فى عام 2007 حصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب تحت 12 عاماً، متفوقاً على أسماء كبيرة مثل الأوكراني إيليا نيزنيك.

3-أصدر كتابه الأول "Mastering Positional Chess" عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، ليصبح من أصغر مؤلفي كتب الشطرنج في التاريخ الحديث

4- حصل على لقب أستاذ دولي كبير "جراند ماستر" في عمر 18 عاماً فقط، وهو أعلى لقب تمنحه الاتحاد الدولي للشطرنج "FIDE" بعد لقب بطل العالم.

5- شارك في خمس بطولات للولايات المتحدة وفاز ببطولة أميركا للناشئين تحت 20 عاماً عام 2013، كما حصد العديد من الألقاب المحلية حتى آخر فوز له في أغسطس الماضي.

6- تخصّص في الشطرنج الخاطف "Blitz"، وظل ضمن أفضل 25 لاعباً في العالم في هذا النمط السريع الذي يتطلب سرعة تفكير خارقة.

7- يعتبر من الجيل الأول من لاعبي الشطرنج الذين حوّلوا اللعبة إلى محتوى جماهيري عبر الإنترنت، من خلال بث مباشر على يوتيوب وتويتش.

8- تجاوز متابعي ناروديتسكي 500 ألف مشترك على يوتيوب و340 ألفاً على تويتش، واشتهر بأسلوبه التعليمي الممتع وشخصيته الهادئة.

9- اختارته صحيفة نيويورك تايمز لتقديم عموداً عن الشطرنج في عام 2022.

10- قبل رحيله بأسابيع، دخل ناروديتسكي في جدل مع بطل العالم الروسي السابق فلاديمير كرامنيك، بعد اتهام الأخير له بالغش الإلكتروني.

11- ذكرت بعض التقارير الصحفية أن هذه الاتهامات سببت له ضغطاً نفسياً، إذ ظهر ذلك في آخر بث مباشر له، لكنه أكد أنه "عاد أقوى من أي وقت مضى".

12- توفي دانيال ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً، دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.

13- نُشر بيان وفاته عبر مركز شارلوت للشطرنج في ولاية كارولاينا الشمالية، وأكد البيان أن العائلة طلبت احترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب.

14- أكد الاتحاد الدولي للشطرنج "FIDE" أنه يحقق في الهجمات العنيفة التي شنت على ناروديتسكي قبل وفاته.

15- عبّر نجوم اللعبة عن حزنهم أبرزهم هيكارو ناكامورا، ماجنوس كارلسن، ونيهال سارين، وصفين ما تعرض له بأنه "ظلم قاسٍ" و"ضغط لا يُحتمل".