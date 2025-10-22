مباريات الأمس
3 مغاربة.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا

كتب : هند عواد

01:00 م 22/10/2025

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبين المرشحين، لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، وشهد القائمة وجود ثلاثة لاعبين مغاربة.

وشهد القائمة وجود كل من، البوركينابي أشرف لقمان تابسوبا، الإيفواري ألينهو حيدرة، نوح جونيور صادقي من الكونغو الديمقراطية.

كما ينافس على الجائزة كل من، عبد الله وزان وحسام الصادق المغربي وعثمان معما من المغرب، النيجيري دانيال بامي، السيريالوني موموه كامارا، مبيكيزيلي مبوكازي وتيلون سميث من جنوب أفريقيا.

