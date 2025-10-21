مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

01:00 ص 21/10/2025
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون (2)
    مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (7)
    مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (9)
    خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (3)
    مانشستر سيتي (4)
    مانشستر سيتي (1)

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره فياريال اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب لاسيراميكا معقل فريق فياريال.

ترتيب مانشستر سيتي وفياريال في دوري الأبطال

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فياريال اللقاء وهو يحتل المركز السادس والعشرون برصيد نقطة واحدة فقط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفياريال

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 4"

أول تعليق من أحمد شوبير على تتويج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

لاعبو النادي الأهلي يهنئون منتخب المغرب للشباب بكأس العالم (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي فياريال دوري أبطال أوروبا موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال مانشستر سيتي ضد فياريال

