موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره فياريال اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب لاسيراميكا معقل فريق فياريال.

ترتيب مانشستر سيتي وفياريال في دوري الأبطال

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فياريال اللقاء وهو يحتل المركز السادس والعشرون برصيد نقطة واحدة فقط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفياريال

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 4"

