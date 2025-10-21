لاعبو النادي الأهلي يهنئون منتخب المغرب للشباب بكأس العالم (فيديو)

هنأ لاعبو النادي الأهلي المنتخب المغربي للشباب عقب الفوز على منتخب الأرجنتين، بنهائي كأس العالم للشباب لموسم 2025/26.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب و الأرجنتين

منتخب المغرب للشباب فاز بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين في النهائي.

وقال محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي عبر مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي:"ألف مبروك لخواتنا وشعب المغرب كله على بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا ويارب ديما كده في نجاح علطول "، فيما أضاف أشرف بن شرقي:"ألف ألف مبروك على منتخبنا على التتويج بكأس العالم ومبروك للشعب المغربي أيضاً دائماً فرحه ونجاح وإنجازات في المستقبل إن شاء الله".

وإليكم فيديو لاعبي الأهلي لتهنئة منتخب المغرب للشباب :