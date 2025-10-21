مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

لاعبو النادي الأهلي يهنئون منتخب المغرب للشباب بكأس العالم (فيديو)

كتب - محمد الميموني :

12:08 ص 21/10/2025

لاعبو الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ لاعبو النادي الأهلي المنتخب المغربي للشباب عقب الفوز على منتخب الأرجنتين، بنهائي كأس العالم للشباب لموسم 2025/26.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب و الأرجنتين

منتخب المغرب للشباب فاز بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين في النهائي.

وقال محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي عبر مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي:"ألف مبروك لخواتنا وشعب المغرب كله على بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا ويارب ديما كده في نجاح علطول "، فيما أضاف أشرف بن شرقي:"ألف ألف مبروك على منتخبنا على التتويج بكأس العالم ومبروك للشعب المغربي أيضاً دائماً فرحه ونجاح وإنجازات في المستقبل إن شاء الله".

وإليكم فيديو لاعبي الأهلي لتهنئة منتخب المغرب للشباب :

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي منتخب المغرب للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان