لماذا يقف لاعبو الدوري الإسباني احتجاجًا قبل كل مباراة؟

في مباراة برشلونة وجيرونا الماضية، وقف اللاعبون لمدة 15 ثانية قبل بداية المباراة، وهو ما تكرر في باقي مواجهات الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

بدأ الاحتجاج عندما وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خطط نقل مباراة فياريال ضد برشلونة إلى ملعب هارد روك الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القرار الذي أثار استياء في إسبانيا.

وقالت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان في بيان إنها نسقت مع قادة كل أندية الدوري الإسباني "للاحتجاج رمزيا" ضد "افتقار الدوري للشفافية والحوار والتماسك".

ولم تطلب رابطة لاعبي كرة القدم من لاعبي برشلونة وفياريال المشاركة في الاحتجاجات، نظرا لأنهما طرفي المباراة التي نُقلت خارج الملاعب الإسبانية.

وفي حين وافق ناديا برشلونة وفياريال على المشاركة، فإن لاعبي البارسا انضموا إلى الـ15 ثانية الاحتجاجية قبل مباراة جيرونا.

وقال لاعب خط وسط برشلونة بيدري: "لم نكن جزءا من الاحتجاج لكننا شعرنا بأننا بحاجة إلى المشاركة احتراما لزملائنا".

وكان نادي ريال مدريد من أشد المنتقدين، وقال إن هذا القرار "سيمنح ميزة رياضية غير مبررة " للفرق المعنية و"يشكل سابقة غير مقبولة".

حتى لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج قال إنه لا يدعم الخطط، معترفًا بمخاوف مدريد من أنها تساعد برشلونة حيث يلعبون مباراة خارج أرضهم على أرض محايدة.

وقال مدرب برشلونة هانسي فليك أيضًا إنه "ليس سعيدًا" بهذا الأمر ولكنه سيحترم القرار الذي اتخذته رابطة الدوري والأندية المعنية.

وبعد الاحتجاجات التي شهدتها ملاعب الدوري الإسباني، لم يتضح بعد ما هي الخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها رابطة لاعبي كرة القدم.