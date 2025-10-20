مباريات الأمس
"الكرة علم منقوص".. أول تعليق من إبراهيم فايق على تتويج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

كتب : مصراوي

04:37 ص 20/10/2025
هنأ الإعلامي إبراهيم فايق منتخب المغرب للشباب وشعبه بمناسبة التتويج بلقب كأس العالم للشباب الذي استضافته دولة تشيلي.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب والأرجنتين

منتخب المغرب للشباب توّج بكأس العالم بعدما فاز صباح اليوم الإثنين بثنائية نظيفة على حساب منتخب الأرجنتين.

وكتب فايق عبر حسابه بمنصة فيسبوك عقب المباراة:"مبروووك للمغرب.. مبرووك للشعب المغربي إنجاز تاريخي عن جدارة واستحقاق".

وأضاف:"تخطيط.. تجهيز وإعداد.. انتقاء.. دراسة وعلم دي معطيات نجاح.. تطلع نتايج إنجاز عظيم.. تطلع بطل كأس عالم اكتسح كل أباطرة العالم وتربع على العرش كملك متوج".

وأتم إبراهيم فايق تدوينته بقوله:"الكرة علم منقوص.. لكن في المغرب أخدوا بكل الأسباب الحقيقية فاستحقوا ما وصلوا إليه عن جدارة.. استحقوا أن تعطي لهم كرة القدم وجهها المشرق لأنهم لم يتركوا شيئا للصدفة أو الظروف .. من كل قلبي مبروووووك".

منتخب المغرب للشباب إبراهيم فايق منتخب الشباب كأس العالم للشباب المغرب والأرجنتين

