نجح فريق إي سي ميلان في تحقيق فوزا مهما على نظيره فيورنتينا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

افتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 55 عن طريق روبن جوسينس، قبل أن يرد ميلان بقوة عبر نجمه رفائيل لياو الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 63، ثم سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

وجاءت صدارة ميلان بعد تعثر أبرز منافسيه، إذ خسر نابولي أمام تورينو، وروما أمام إنتر ميلان، كما سقط يوفنتوس أمام كومو، مما منح ميلان فرصة الانفراد بالقمة.