خطأ فادح من حكم مباراة ليفربول في الهدف الأول لليونايتد

أثار هدف مانشستر يونايتد الأول الذي سجله مبيومو ضد ليفربول في مباراة اليوم، جدلا واسعا عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد دقائق فقط من بداية المواجهة بين الغريمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل مبيومو هدفًا في مرمى جيورجي مامارداشفيلي، لكن طريقة تسجيل الهدف أشعلت غضب جماهير الريدز، مما أدى إلى مهاجمة الحكم مايكل أوليفر بعد إصابة أليكسيس ماك أليستر في الرأس أثناء التحضير للهجمة.

وتعرض خط الوسط الأرجنتيني لضربة بالمرفق عن طريق الخطأ في مؤخرة رأسه من قبل صديقه فيرجيل فان ديك، ليسقط على الأرض بينما واصل يونايتد هجومه.

وبعد ثوانٍ، مرر أمادو ديالو الكرة إلى مبيومو قبل أن يسجل الهدف، في حين كان فان ديك خارج منطقة الجزاء وكان ماك أليستر لا يزال على الأرض ويمسك برأسه.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن الحكم لم يشاهد الإصابة، ووفقًا لإرشادات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن إصابات الرأس، إذا كان هناك اشتباه في إصابة أحد اللاعبين في الرأس، يجب على الحكم إيقاف المباراة فورا ويشير إلى الطاقم الطبي لعلاج اللاعب.

وبغض النظر عما إذا كانت الإصابة قد حدثت بسبب اصطدام مع زميل في الفريق، فيجب إيقاف اللعب وفقًا للمبادئ التوجيهية.

ووفقًا للبروتوكول، يخضع اللاعبون المصابون بإصابات في الرأس لاختبارات ارتجاج، حيث خضع ماك أليستر لفحص من أطباء ليفربول، وسُمح له بمواصلة اللعب.