"جاري نيفيل خائن".. اعتقال 3 أشخاص بعد اقتحام ملعب في إنجلترا

شهدت مباراة سالفورد سيتي ضد أولدهام أثليتيك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، اقتحام عددا من الأشخاص ملعب المباراة يحملون أعلام إنجلترا احتجاجا على جاري نيفيل مالك نادي "سالفورد".

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى إلقاء القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في دخولهم إلى ملعب المباراة، وهو ما يندرج تحت قانون جرائم كرة القدم.

وارتدى المقتحمين سترات عليها عبارة "جاري نيفيل خائن"، حيث تأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتقاد نيفيل لما وصفه بالاستخدام "السلبي" للعلم البريطاني.

وتعرض نيفيل لانتقادات شديدة في وقت سابق من هذا الشهر عندما نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ردًا على أفراد من المجتمعات المحلية الذين علقوا علم الاتحاد على أعمدة الإنارة والممتلكات الخارجية فيما يفترض أنه عرض للوطنية والفخر.

وقال نيفيل: "كنت أفكر أثناء عودتي إلى المنزل الليلة الماضية بأننا جميعًا ننقلب على بعضنا البعض".

واختتم: "والانقسام الذي يتم خلقه مثير للاشمئزاز تمامًا، فهو يتم خلقه بشكل أساسي من قبل رجال بيض غاضبين في منتصف العمر، والذين يعرفون بالضبط ما يفعلونه".