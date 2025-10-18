أرسنال يفوز على نظيره فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

"ملوك أفريقيا".. تعليق قوي من مدرب بيراميدز بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

حقق فريق أرسنال فوزا مهما على نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال وفولهام

وسجل هدف فوز فريق آرسنال اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 58 من زمن المباراة، وبهذا الهدف اقتنص الجانرز نقاط صدارة الدوري الإنجليزي.

ترتيب أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.