أرسنال يفوز على نظيره فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

10:14 م 18/10/2025
حقق فريق أرسنال فوزا مهما على نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال وفولهام

وسجل هدف فوز فريق آرسنال اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 58 من زمن المباراة، وبهذا الهدف اقتنص الجانرز نقاط صدارة الدوري الإنجليزي.

ترتيب أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

