كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

هدف بيراميدز الأول في شباك نهضة بركان (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

09:59 م 18/10/2025

بيراميدز ضد نهضة بركان

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تسجيل الهدف الأول في شباك نهضة بركان المغربي في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة بيني من محمد الشيبي، وصلت إلى فيستون ماييلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها المهاجم الكونغولي بقوة في الشباك معلناً تقدم فريقه في الدقيقة 75.

ولعب بيراميدز المباراة بتشكيلة مكونة من..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، فيستون ماييلي.

بيراميدز نهضة بركان

