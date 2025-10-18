هدف بيراميدز الأول في شباك نهضة بركان (فيديو)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تسجيل الهدف الأول في شباك نهضة بركان المغربي في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة بيني من محمد الشيبي، وصلت إلى فيستون ماييلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها المهاجم الكونغولي بقوة في الشباك معلناً تقدم فريقه في الدقيقة 75.

ولعب بيراميدز المباراة بتشكيلة مكونة من..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، فيستون ماييلي.