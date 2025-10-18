احتفال لاعبي الأهلي بعد هدف التقدم في مرمى إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

مدرب الأهلي: لست راضيا عن الفريق بالشوط الثاني.. ولا توجد مباراة سهلة

بعد الفوز على إيجل نوار.. ياس توروب يذكر الجماهير ببداية كولر وفايلر مع

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف ملعب "القاهرة الدولي" اليوم الأحد، مباراة الفارس الأبيض أمام ديكيداها، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: تسديدة قوية من خوان بيزيرا ولكنها تمر بجوار مرمى فريق ديكيدياها.

الدقيقة 8: محاولات مستمرة من الزمالك لتسجيل الهدف الأول في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 12: رأسية من الونش، تمر أعلى مرمى فريق ديكيداها الصومالي.

الدقيقة 21: رأسيبة خطيرة من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ولكن مدافع ديكيداها يخرجها.

الدقيقة 22: أحمد شريف يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 26: عرضية من خوان بيزيرا لاعب الزمالك، لكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 33: خوان بيزيرا يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 35: خوان بيزيرا يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 42: تسديدة من لاعب ديكيداها الصومال، لكنها تمر بعيدة عن مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.