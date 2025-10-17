"لم أعد أستطيع ارتداء ساعة أو استخدام هاتفي في لندن، لا أريد أن يكبر أطفالي في بيئة كهذه".. بهذه الكلمات علل لاعب الوسط الإنجليزي المخضرم جونجو شيلفي سر رحيله عن الدوري الإنجليزي لينضم لنادي الصقور الذي ينشط بالدرجة الثانية بالإمارات.

جونجو شيلفي صاحب الـ 33 عامًا فاجأ متابعيه بقراره الرحيل من صفوف بيرنلي الذي ينشط في الدوري الإنجليزي لينضم خلال الأيام الماضية لنادي الصقور بالإمارات بعد رحلة بدأت من صفوف تشالتون الذي تم تصعيده لصفوف الفريق الأول به بموسم 2008/2009 قبل أن يرحل بعد موسمين لصفوف ليفربول مقابل 2 مليون يورو.

اللاعب الذي خاض 6 مباريات بقميص منتخب إنجلترا غادر بعد موسم صفوف ليفربول معاراً لنادي بلاكبول ثم رحل في موسم 20213/24 لصفوف سوانزي بصورة نهائية. وخلال الانتقالات الشتوية لموسم 2015/16 تعاقد نادي نيوكاسل مع لاعب الوسط الإنجليزي الذي ظلّ بقميصه حتى الانتقالات الشتوية لموسم 2022/23 حين انتقل لصفوف نوتنجهام فورست.

ولكن لم يستمر سوى موسم ثم رحلّ في تجربة احترافية أولى للدوري التركي عبر بوابة ريزه سبور ثم أيوب سبور قبل العودة بالانتقالات الشتوية الماضية لنادي بيرنلي الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2025/26.

🇦🇪 Jonjo Shelvey made his first start for UAE third-tier side Arabian Falcons. He captained his side to a 1-0 win but also missed this penalty. A moment he will want to forget #nufc #nffc pic.twitter.com/pImniN6Jte — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) October 5, 2025

لذا كان مفاجئًا بعد هذه الرحلة أن ينضم لنادي درجة ثانية في دوري عربي، ولكنه قال خلال حول نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي معه أمس الخميس:"البعض تحدث عن أنني ذهبت إلى الإمارات من أجل المال.. لا يوجد مال في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، راتبي يقدر بحوالي 2000 جنيه إسترليني شهريًا".

وأضاف اللاعب الإنجليزي الدولي: "بالنظر إلى ما جنيته طوال مسيرتي المهنية، هذا مبلغ لا يذكر، فأخي يحصل على أموال أكثر بالعمل في فندق، في لندن، لذا الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق ولكنني سعيد وراضٍ، أنا الآن في مرحلة أرغب فيها بالاستمتاع بكرة القدم، الأمر يتعلق بالاستيقاظ مبكرًا، والاستمتاع بما أفعله، وقضاء الوقت مع أسرتي".

وأتم لاعب الصقور الإماراتي الحالي تصريحاته بقوله:"لا أريد أن يكبر أطفالي في إنجلترا بعد الآن، نحن محظوظون لأننا عشنا في منطقة جميلة، لكن في موطني الأصلي، لا أعتقد أن هناك مكانًا جميلًا، لن أرتدي ساعة بعد الآن، لأنه من وجهة نظري، لا يمكنك إخراج هاتفك في لندن، أشعر أن إنجلترا ليست كما كانت قبل 10 إلى 15 عامًا".

اقرأ أيضًا:

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف