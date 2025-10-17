اقترب من كأس العالم.. من هو المنتخب صاحب المرتبة 210 عالميا؟

"بينهم صفر مشاركات".. أصغر 10 منتخبات على موعد مع الظهور الأول بالمونديال

مباراة بـ20 ألف دولار.. السيد الغديري يكشف أسرار رحلته من الزمالك إلى الدوري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، والذي شهد تغييرات ملحوظة في ترتيب عدد من المنتخبات، استنادًا إلى نتائجها في البطولات الدولية والمباريات الودية الأخيرة.

واحتل منتخب سان مارينو المركز 210 والأخير في تصنيف الفيفا، خلف منتخبي أنغويلا وجزر فيرجن البريطانية.

ورغم تواجده في ذيل الترتيب العالمي، فإن منتخب سان مارينو بات قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

ويأتي هذا الأمل بفضل نظام التصفيات الأوروبي المعتمد لكأس العالم 2026، الذي يمنح فرصة إضافية للمنتخبات المتفوقة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الرغم من أن سان مارينو يحتل المركز الأخير في مجموعته دون نقاط ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، إلا أنه تمكن من تصدر مجموعته في المستوى الرابع من دوري الأمم الأوروبية، متفوقًا على منتخبي ليختنشتاين وجبل طارق.

ويُخصص لأوروبا 18 مقعدًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتأهل 12 منتخبًا مباشرة باحتلالهم صدارة مجموعاتهم في التصفيات، بينما تُحدد المقاعد الستة المتبقية من خلال الملحق الأوروبي.

ويشارك في هذا الملحق:

12 منتخبًا أصحاب المركز الثاني في المجموعات.

أفضل 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية (ممن لم يتأهلوا مباشرة أو عبر المركز الثاني).

وفي حال ظل منتخب سان مارينو ضمن هذه المنتخبات الأربعة الأفضل من دوري الأمم، فسيحجز مكانه في الملحق الأوروبي، ويخوض مباريات فاصلة قد تقوده إلى حلم التأهل التاريخي.