بسبب الكلاب.. حكم على نجم الدوري السعودي

اعترف نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ونيوم الحالي، سعيد بن رحمة، بالذنب في تهمتين تتعلقان بامتلاك كلاب خارجة عن السيطرة وغير مروضة بعد الهجوم على رجل وكلبه في يوليو 2023.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن كلاب اللاعب الجزائري طاردا كلب خاص بأحد الأشخاص، حيث أصيب صاحب الحيوان الأليف بخدوش في ذراعيه وساقيه بعد اشتباكه مع كلاب بن رحمة على الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل المصاب احتاج إلى علاج بيطري عاجل نتيجة الهجوم الذي تعرض له في عام 2023، وقال قاضي المقاطعة مات جابيت إن الحادث لابد وأن كان "مؤلمًا للغاية" بالنسبة لمالك الكلب الذهبي.

وحكم القاضي على بن رحمة بدفع غرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني عن كل هجوم، وأمره بدفع 2500 جنيه إسترليني كتعويض للسيد ريهبين، بالإضافة إلى 495 جنيهًا إسترلينيًا لتكاليف بيت الكلب.

ولعب الجزائري في نادي وست هام خلال الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 30 يونيو من نفس العام، قبل أن ينتقل إلى نيوم السعودي في موسم 2025/26.