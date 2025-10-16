مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 0
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

0 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة

كتب : هند عواد

02:47 م 16/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حسن الهيدوس (1)
  • عرض 3 صورة
    حسن الهيدوس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر والسد القطري، تبرعه بالمساهمة في بناء مدرسة وصالة رياضية في غزة، بعد حسم التأهل على نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب حسن الهيدوس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم، إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وأضاف: "وفي لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء، وجميل أن يأتي هذا التأهل متزامنًا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة، التي نرجو أن تكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة".

واختتم: "وبمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن الهيدوس منتخب قطر إعادة تعمير غزة نهائيات كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه