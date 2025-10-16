بعد التأهل للمونديال.. نجم منتخب قطر يعلن تبرعه لإعادة تعمير غزة

أعلن حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر والسد القطري، تبرعه بالمساهمة في بناء مدرسة وصالة رياضية في غزة، بعد حسم التأهل على نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب حسن الهيدوس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم، إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وأضاف: "وفي لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء، وجميل أن يأتي هذا التأهل متزامنًا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة، التي نرجو أن تكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة".

واختتم: "وبمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

