يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، موقف اللاعبين المصابين بالفريق، من المشاركة في مباراة ديكيداها المقبل ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد شحاتة سيغيب عن مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة".

وعن موقف عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، قال: "عمر جاهز للمشاركة في مباراة ديكيداها يوم السبت المقبل بشكل طبيعي".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الآن لم يتم تحديد الموقف النهائي، للثنائي الهجومي عدي الدباغ وناصر منسي، لكن الأقرب حتى الآن هو غيابهما عن المباراة، بسبب الإصابة".

