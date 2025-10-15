مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

جميع المباريات

إعلان

"بسبب نيجيريا".. مدافع بوركينا فاسو يهاجم الاتحاد الإفريقي والفيفا

كتب : مصراوي

08:07 م 15/10/2025

مدافع بوركينا فاسو ستيف ياجو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المدافع البوركيني ستيف ياغو عن انتقادًا حادًا للفيفا والاتحاد الإفريقي بسبب نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تأهلت نيجيريا إلى الملحق القاري على حساب بوركينا فاسو بطريقة أثارت الكثير من الجدل.

وقام لاعبو منتخب بوركينا فاسو بالاحتفال في غرفة الملابس بعد فوزهم على إثيوبيا (3-1)، ظنًّا منهم أنهم ضمنوا مكانهم في الملحق القاري ، قبل أن يتفاجؤوا بتأهل نيجيريا بفضل فارق الأهداف.

وقال ياجو في في رسالة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بإنستجرام": "بصراحة، الأمر غريب جدًا! تفوز بمبارياتك أمام أضعف فريق في مجموعتك، ومع ذلك تتأهل نيجيريا قبلك، رغم أنها لم تهزم حتى زيمبابوي، صاحب المركز الأخير".

وواصل: " يبدو أن الفوز على متذيل الترتيب أصبح شيئًا مملًّا جدًا، شكرًا للكاف والفيفا!"

واختتم: "مسيرتي الكروية تقترب من نهايتها، وسأبدأ قريبًا بدراسة النظام جيدًا حتى أتمكن من انتقادكم كما يجب."

ويمتلك منتخب نيجيريا 17 نقطة في مجموعته محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، وأوقف رصيد بنين عند النقطة 17 محتلا المركز الثالث، ولكن فارق الأهداف لصالح نيجيريا.

إقرأ أيضًا..

"تنازل عن مستحقات وتأجيل الجلسة".. ماذا حدث في أزمة زيزو والزمالك آخر 48 ساعة؟

الزمالك يستعيد رباعي الفريق الدولي استعدادًا لـ ديكيداها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدافع بوركينا فاسو ستيف ياغو بوركينا فاسو نيجيريا تصفيات إفريقيا كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان