"بسبب نيجيريا".. مدافع بوركينا فاسو يهاجم الاتحاد الإفريقي والفيفا

وجه المدافع البوركيني ستيف ياغو عن انتقادًا حادًا للفيفا والاتحاد الإفريقي بسبب نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تأهلت نيجيريا إلى الملحق القاري على حساب بوركينا فاسو بطريقة أثارت الكثير من الجدل.

وقام لاعبو منتخب بوركينا فاسو بالاحتفال في غرفة الملابس بعد فوزهم على إثيوبيا (3-1)، ظنًّا منهم أنهم ضمنوا مكانهم في الملحق القاري ، قبل أن يتفاجؤوا بتأهل نيجيريا بفضل فارق الأهداف.

وقال ياجو في في رسالة نشرها عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بإنستجرام": "بصراحة، الأمر غريب جدًا! تفوز بمبارياتك أمام أضعف فريق في مجموعتك، ومع ذلك تتأهل نيجيريا قبلك، رغم أنها لم تهزم حتى زيمبابوي، صاحب المركز الأخير".

وواصل: " يبدو أن الفوز على متذيل الترتيب أصبح شيئًا مملًّا جدًا، شكرًا للكاف والفيفا!"

واختتم: "مسيرتي الكروية تقترب من نهايتها، وسأبدأ قريبًا بدراسة النظام جيدًا حتى أتمكن من انتقادكم كما يجب."

ويمتلك منتخب نيجيريا 17 نقطة في مجموعته محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، وأوقف رصيد بنين عند النقطة 17 محتلا المركز الثالث، ولكن فارق الأهداف لصالح نيجيريا.

إقرأ أيضًا..

"تنازل عن مستحقات وتأجيل الجلسة".. ماذا حدث في أزمة زيزو والزمالك آخر 48 ساعة؟

الزمالك يستعيد رباعي الفريق الدولي استعدادًا لـ ديكيداها



