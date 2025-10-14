مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

0 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

0 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

1 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

الزمالك يستعيد لاعبه من الإصابة قبل مواجهة ديكيداها

كتب : هند عواد

09:06 م 14/10/2025
    عمر جابر 1
    عمر جابر

شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتماثل عمر جابر للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب مصر الثاني في معسكر المغرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستعيد لاعبه من الإصابة عمر جابر لاعب الزمالك استعدادات الزمالك لمباراة ديكيداها مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بطولة كأس الكونفدرالية

