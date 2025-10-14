الزمالك يستعيد لاعبه من الإصابة قبل مواجهة ديكيداها

"لا يليق".. مدرب كاريا الياباني يعلق على خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم

شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتماثل عمر جابر للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب مصر الثاني في معسكر المغرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

