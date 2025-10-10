مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

0 5
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 7
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

سبب عدم انضمام لاعب ليفربول الشاب لمعسكر منتخب مصر

كتب : مصراوي

04:48 م 10/10/2025

جوناس الملاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام الثنائي المحترف جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي، كريم حسين لاعب BSK 1933 النمساوي، إلى معسكر منتخب مصر مواليد 2007، المقام حتى يوم 16 أكتوبر الحالي.

وذكر بيان الاتحاد، أن وائل رياض المدير الفني للمنتخب، اختار 4 لاعبين محترفين، لكن تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، وريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت.

ورشحت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد التأكد من أصوله المصرية، وتم التواصل معه بالتنسيق مع وائل رياض المدير الفني تمهيداً لضمه إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

كريم حسنين

الاتحاد المصري لكرة القدم جوناس الملاح كريم حسين منتخب مصر مواليد 2007 كريم أحمد

