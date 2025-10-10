سبب عدم انضمام لاعب ليفربول الشاب لمعسكر منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام الثنائي المحترف جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي، كريم حسين لاعب BSK 1933 النمساوي، إلى معسكر منتخب مصر مواليد 2007، المقام حتى يوم 16 أكتوبر الحالي.

وذكر بيان الاتحاد، أن وائل رياض المدير الفني للمنتخب، اختار 4 لاعبين محترفين، لكن تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، وريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت.

ورشحت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد التأكد من أصوله المصرية، وتم التواصل معه بالتنسيق مع وائل رياض المدير الفني تمهيداً لضمه إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

