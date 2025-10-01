باريس سان جيرمان يحرج برشلونة في ملعبه ويهزمه بثنائية

"ليس له سلطة".. أول رد من الفيفا على تصريحات ترامب لنقل مباريات كأس العالم

متابعة: محمد عبدالهادي:

السادة زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن

الوسط: فرانكي دي يونج، بيدري، داني أولمو

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد

تشكيل باريس سان جيرمان ضد برشلونة

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيس

وفي الهجوم: إبراهيم مبايي - سيتي مايولو - برادلي باركولا.

تفاصيل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

الدقيقة الأولي: انطلاق المباراة

الدقيقة الرابعة: هجمة خطيرة من باريس عن طريق أشرف حكيمي ويتصدي لها حارس برشلونة.

الدقيقة 10: باريس سان جيرمان يهدر الهدف الأول بعد ركنية متقنة.

الدقيقة 15: سيطرة واستحواذ من جانب الفريق الباريسي

الدقيقة 17: هجمات متبادلة وضغط من جان برشلونة

الدقيقة 19: هدف أول لبرشلونة عن طريق فيران توريس

الدقيقة 25: مطالبات لبرشلونة باحتساب ركلة جزاء

الدقيقة 28: تشيزني ينقذ برشلونة من هدف محقق لباريس

الدقيقة 31: دي يونج يحصل على بطاقة صفراء بعد تعطيل هجمة خطيرة لباريس.

الدقيقة 37: باريس سان جيرمان يدرك التعادل في شباك برشلونة.

الدقيقة 42: باركولا يهدر الهدف الثاني لباريس سان جيرمان

الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

الدقيقة 52: هجمة خطيرة لباريس سان جيرمان ودفاعات برشلونة تتصدي.

الدقيقة 63: هجمة خطيرة للامين يامال وحارس باريس ينقذ هدف محقق.

الدقيقة 65: تسديدة قوية من لامين يامال ولكن تمر خارج المرمي.

الدقيقة 75: هجوم قوي من باريس سان جيرمان ودفاعات برشلونة تتصدي.

الدقيقة 80: فليك يجري تغييرات في الفريق

الدقيقة 84: هجمة خطيرة لباريس سان جيرمان والكرة ترتطم بالقائم.

الدقيقة 89: باريس سان جيرمان يسجل الهدف الثاني.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 90+3: نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1.