جيمي كاراجر ينتقد محمد صلاح.. واللاعب يرد (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتقد اللاعب السابق لنادي ليفربول ومحلل شبكة قنوات سكاي سبورتس الحالي، جيمي كاراجر، محمد صلاح جناح فريق الريدز بسبب طرق ضغطه على إدارة ليفربول في ملف تجديد عقده.

وكان قد نشر اللاعب المصري، محمد صلاح، صورة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مع ألسكندر أرنولد وفيرجل فان دايك (الثلاثي يحق لهم التوقيع لأي نادي)، بعد مباراة مانشستر يونايتد دون أن يضع عليها تعليق.

وقال جيمي كاراجر أثناء حديثه عن تجديد عقد ثلاثي ليفربول عبر "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الاثنين الآخرين (محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد) يمكنهما أخذ ورقة من كتاب فيرجيل فان دايك (ينتقد الطريقة التي يتفاوض بها الثنائي مع ليفربول لتجديد العقد)".

وأعاد محمد صلاح نشر فيديو تصريحات لاعب ليفربول السابق، وكتب: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

يُذكر أن جيمي كاراجر كان قد انتقد محمد صلاح من قبل ووصفة بـ "الأناني"، بعد تصريحات اللاعب المصري عقب مباراة ساوثهامبتون، والتي قال فيها إن فرص رحيله عن الفريق أعلى من بقائه، مشيرا إلى أن النادي لم يتواصل معه حتى الآن، لتجديد تعاقده.

وينتهي عقد الجناح المصري بنهاية موسم 2024/25 الجاري، حيث يحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

I’m starting to think you’re obsessed with me 😉 https://t.co/YAnwbaHdRi

— Mohamed Salah (@MoSalah) January 6, 2025