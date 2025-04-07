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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:28 ص الإثنين 07 أبريل 2025

كرة قدم

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تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، من أبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما تشهد منافسات الدوري الإيطالي إقامة مباراة واحدة اليوم، بين فريقي نابولي ضد بولونيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليستر سيتي ضد نيوكاسل.. 9 مساءً.. "بي إنس بورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ليجانس ضد أوساسونا.. 9 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بولونيا ضد نابولي.. 8.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما

أنجولا ضد أفريقيا الوسطى.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

مالي ضد كوت ديفوار.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 8".

السنغال ضد الصومال.. 9 مساءً.. "بي إن سبورتس 8".

جامبيا ضد تونس.. 9 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

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جدول مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي
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