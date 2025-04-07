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بيراميدز يبريء نفسه أمام "كاف" بشأن التعنت ضد جماهير الجيش الملكي (مستند)

12:43 ص الإثنين 07 أبريل 2025
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    بعثة بيراميدز
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    تدريبات بيراميدز (6)
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كتب - مراسل مصراوي:

برئ نادي بيراميدز نفسه أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أزمة التعنت ضد جماهير الجيش الملكي في مباراة استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن" بيراميدز أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي يبرئ فيه نفسه، بإلحاق خطاب اتحاد الكرة المصري الذي يبين عدد المقاعد التي حددتها الجهات الأمنية.

وأوضح المصدر أن كل الاجراءات التي اتخذها نادي بيراميدز جاءت وفقا للقواعد والاجتماع الفني الذي جرى بحضور مسؤولي نادي الجيش الملكي.

وقال المصدر إن بيراميدز أهدى الجيش الملكي 200 دعوة للجمهور، و25 للمقصورة، و10 "VIP"، و2 بوكس VIP بـ 40 فرد.

وفاز الفريق السماوي على نظيره المغربي برباعية مقابل هدف في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن بيراميدز أعلن منذ قليل تعرض بعثته للعديد من المضايقات أثناء تواجدها في المغرب بشأن ملعب التدريب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خطاب اتحاد الكرة بالموافقة الأمنية لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

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