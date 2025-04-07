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ختام الجولة 31.. موعد مباراة نيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

04:00 ص الإثنين 07 أبريل 2025

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي ليستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل، ضمن مواجهات ختام الجولة الحادية والثلاثين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يقام اللقاء على ملعب كينج باور.

ويدخل نيوكاسل يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 50 نقطة، بينما يدخل ليستر سيتي وهو في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة ومهدد بالهبوط إلى الشامبيونشيب.

وتُنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، إذ تبث المواجهة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

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مباراة نيوكاسل وليستر سيتي ليستر سيتي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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