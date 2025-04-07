مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

جامبيا

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
21:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"لا يعرف الفوز".. ماذا يفعل الأهلي أمام الهلال السوداني خارج مصر؟

04:12 ص الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (20)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (21)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي"، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

وستكون هذه المواجهة رقم 7، التي تجمع بين المارد الأحمر والهلال السوداني خارج مصر، حيث سبق أن تواجها معا في 6 مباريات من قبل خارج مصر.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين خارج مصر، لم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في أي مباراة، حيث تلقى الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.

وأكبر نتيجة شهدتها مباريات الفريقين خارج مصر، كانت فوز الهلال السوداني على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007.

وسجل لاعبو الهلال السوداني في مرمى الأهلي خارج مصر 6 أهداف، فيما اكتفى لاعبو المارد الأحمر بتسجيل هدف واحد فقط، بقدم محمد مجدى أفشة في نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

أقرأ أيضًا:

"الخطيب ضدي".. مجدي عبدالغني يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الأهلي

عملاق فرنسي يراقبه وسجل بالأهلي".. معلومات قد لا تعرفها عن حسين نجل أحمد حسام "ميدو"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني تاريخ مواجهات الأهلي والهلال دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الخبر التالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق