كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي"، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

وستكون هذه المواجهة رقم 7، التي تجمع بين المارد الأحمر والهلال السوداني خارج مصر، حيث سبق أن تواجها معا في 6 مباريات من قبل خارج مصر.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين خارج مصر، لم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في أي مباراة، حيث تلقى الهزيمة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.

وأكبر نتيجة شهدتها مباريات الفريقين خارج مصر، كانت فوز الهلال السوداني على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007.

وسجل لاعبو الهلال السوداني في مرمى الأهلي خارج مصر 6 أهداف، فيما اكتفى لاعبو المارد الأحمر بتسجيل هدف واحد فقط، بقدم محمد مجدى أفشة في نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

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