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خطوة واحدة.. ماذا يريد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاما؟

05:24 ص الإثنين 07 أبريل 2025
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    منتخب مصر للناشئين (1)
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    منتخب مصر للناشئين
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    منتخب مصر للناشئين
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    منتخب مصر للناشئين
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كتب - محمد القرش:

توجه منتخب مصر خطوة نحو التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في دوري المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

ويفصل الفراعنة خطوة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل لكأس العالم 2025 المقام في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

ويخوض منتخب مصر مباراة فاصلة تحدد المتأهل إلى مونديال الناشئين، حيث يواجه صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة (الفائز من مباراة أنجولا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

أبرز المعلومات عن كأس العالم تحت 17 عاما

- تقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.

- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 ألقاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.

- قطر ستسضيف البطولة سنويًا بدءًا من 2025 وحتى 2029.

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