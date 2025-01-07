موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عشان الكرة السعودية على موعد مع كلاسيكو مُثير حين يستضيف فريق الهلال نظيره الاتحاد بدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على أن تُنقل عبر فضائية SSC Sport .

وسبق والتقى الفريقان في بطولة كأس خادم الحرمين الشريين بـ 17 مباراة؛ إذ فاز الاتحاد بـ 7 مباريات مقابل 6 انتصارات للهلال بينما سيطر التعادل في 4 مباريات.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على جدول مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

كولر مهدد بعدم قيادة الأهلي أمام سموحة