بعد تكريم ميسي.. حكاية نجمة كرمها بايدن ونادي أمريكي يشجعه؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن البيت الأبيض اليوم، منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام الحرية الرئاسي، هو الوسام المدني الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيم الحفل بعد ظهر اليوم السبت، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن ليونيل ميسي لم يتمكن من الحضور.

وانضم النجم الأرجنتيني، إلى 19 شخصية تم تكريمهم وحصولهم على هذا الوسام خلال عام 2024، التي سيتم الكشف عن أسمائهم بشكل كامل يوم السبت المقبل.

ويعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن بحبه الشديد للرياضة بشكل عام، وهو ما يحرص على إظهاره في مختلف المناسبات، خاصة وأنه محبًا لكرة القدم الأمريكية بشكل كبير.

وتعلق الرئيس الأمريكي بكرة القدم الأمريكية، حيث سبق له مارس اللعبة خلال فترة دراسته، في "أكاديمية أرشمير"، كما شارك بايدن في فريق كرة القدم الأمريكية بجامعة ديلاوير.

وعرف بايدن بشغفه وحبه الكبير لكرة القدم الأمريكية، حيث يحرص دائماً على متابعة كرة القدم الأمريكية، وهو مشجع لفريق "فيلادلفيا إيجلز" وظهر بايدن أكثر من مرة في ملاعب البيسبول وكرة القدم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام في يناير 2021 بدعوة لاعبة كرة القدم الأمريكية سارة فولر، لحضور حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد فولر أول سيدة تلعب وتسجيل في فريق كرة القدم الأمريكية، ببطولة كبرى في أمريكا وهى بطولة "باور كونفرنس 5".

ودعى بايدن إلى المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في كرة القدم حيث كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويرت سابقًا، قبل توليه رئاسة أمريكا: ""إلى منتخب السيدات، لا تتخلوا عن هذه المعركة، الأمر لم ينته".

وأضاف: "لاتحاد كرة القدم، المساواة في الأجور الآن، وإلا عندما أكون رئيسًا، يمكنكم الذهاب إلى مكان آخر لتمويل كأس العالم".

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.

To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k

— Joe Biden (@JoeBiden) May 2, 2020