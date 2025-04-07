مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

جامبيا

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
21:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"معركة صعبة".. أول تعليق من مرموش على التعادل مع اليونايتد

12:20 ص الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش من ديربي مانشستر (4)
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش من ديربي مانشستر (2)
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش من ديربي مانشستر (1)
  • عرض 5 صورة
    مانشستر سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

علق لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، على التعادل مع اليونايتد في ديربي مانشستر سلبيا أمس الأحد.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من مباراة مانشستر، وعلق: "معركة صعبة في أول ديربي لي في مانشستر، تركيز كامل للأمام".

ودخل مانشستر سيتي مباراة اليونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جفارديول - نيكو أوريلي - روبن دياز.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - عمر مرموش - برناردو سيلفا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ديربي مانشستر مانشستر يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق