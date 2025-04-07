"معركة صعبة".. أول تعليق من مرموش على التعادل مع اليونايتد

كتب - محمد القرش:

علق لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، على التعادل مع اليونايتد في ديربي مانشستر سلبيا أمس الأحد.

ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من مباراة مانشستر، وعلق: "معركة صعبة في أول ديربي لي في مانشستر، تركيز كامل للأمام".

ودخل مانشستر سيتي مباراة اليونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جفارديول - نيكو أوريلي - روبن دياز.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - عمر مرموش - برناردو سيلفا.