"معركة صعبة".. أول تعليق من مرموش على التعادل مع اليونايتد
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كتب - محمد القرش:
علق لاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، على التعادل مع اليونايتد في ديربي مانشستر سلبيا أمس الأحد.
ونشر مرموش عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من مباراة مانشستر، وعلق: "معركة صعبة في أول ديربي لي في مانشستر، تركيز كامل للأمام".
ودخل مانشستر سيتي مباراة اليونايتد بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جفارديول - نيكو أوريلي - روبن دياز.
خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين.
خط الهجوم: فيل فودين - عمر مرموش - برناردو سيلفا.
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