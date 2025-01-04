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"بعد حصوله على وسام الحرية".. ميسي يغيب عن حفل تكريم جو بايدن لهذا السبب

11:28 م السبت 04 يناير 2025
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    ميسي
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    الأرجنتيني ميسي
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    الأرجنتيني ليونيل ميسي
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كتب - يوسف محمد:

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن حفل تكريمه ومنحه وسام الحرية الرئاسي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأقيم حفل التكريم اليوم، شهد تكريم 19 شخصية مؤثرة وبارزة في العالم، بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب كرة السلة الأمريكي ماجيك جونسون، والعديد من الشخصيات المؤثرة.

ولم يتمكن النجم الأرجنتيني من حضور الحفل، الذي أقيم اليوم السبت داخل البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض، أن سبب غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الحفل، جاء بسبب تعارضات في الجدول الزمني.

ويعد وسام الحرية الرئاسي، هو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تقديمه للمواطنين الذين قدموا مساهمات مميزة في الولايات المتحدة.

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ليونيل ميسي حفل تكريم بايدن لليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي جو بايدن وسام الحرية
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