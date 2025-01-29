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"قبل تقديم مرموش".. حريق في ملعب فريق مانشستر سيتي (فيديو)

09:02 م الأربعاء 29 يناير 2025

ستاد الاتحاد

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كتب - يوسف محمد:

شهد محيط ملعب "الاتحاد"، معقل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اندلاع حريق قيام فريق مان سيتي بتقديم صفقاته الجديدة.

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحيط ستاد "الاتحاد"، خلال تجمع عدد كبير من جماهير الفريق أمام الاستاد، وسط اندلاع حريق هائل به.

ويستعد مانشستر سيتي لإقامة حفل ترحيب للاعبيه الجدد، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مان السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التعاقد مع ثلاثة صفقات وهم، عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف وفيتر ريس.

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حريق في ملعب فريق مانشستر سيتي ستاد الاتحاد مانشستر سيتي عمر مرموش
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