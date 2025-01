"قبل تقديم مرموش".. حريق في ملعب فريق مانشستر سيتي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

شهد محيط ملعب "الاتحاد"، معقل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اندلاع حريق قيام فريق مان سيتي بتقديم صفقاته الجديدة.

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحيط ستاد "الاتحاد"، خلال تجمع عدد كبير من جماهير الفريق أمام الاستاد، وسط اندلاع حريق هائل به.

ويستعد مانشستر سيتي لإقامة حفل ترحيب للاعبيه الجدد، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مان السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التعاقد مع ثلاثة صفقات وهم، عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف وفيتر ريس.

A fire has broken out at the Etihad Stadium as Man City’s new players are welcomed on stage pic.twitter.com/36mEhuXH02

— Jam Williams-Thomas (@JamAntonioTV) January 29, 2025