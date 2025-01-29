كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق كلوب بروج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، ستونز، أكانجي وجفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، جوندوجان وكيفين دي بروين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، بيرناردو سيلفا.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش، المنضم حديثًا إلى فريق مانشستر سيتي، عن تشكيلة الفريق في مباراة اليوم، لعدم قيده أفريقيًا حتى الآن.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الـ 25 جدول ترتيب الدور الرئيسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى لتحقيق الفوز على حساب كلوب بروج من أجل الصعود إلى الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 من البطولة.