هدف صلاح في مرمى إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى إيبسويتش تاون في المباراة الجارية الآن بالدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 35 من الشوط الأول، قدم كودي جاكبو عرضية رائعة لصلاح الذي استلمها ووضعها أعلى حارس مرمى إيبسويتش.

وتقام مباراة الريدز وإيبسويتش تاون ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

MOHAMED SALAH WITH A GREAT CONTROL AND A SUPERB FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

CODY GAKPO WITH A GREAT ASSIST!!!pic.twitter.com/4bXezSXW2P

— Football Report (@FootballReprt) January 25, 2025