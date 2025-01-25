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هدف صلاح في مرمى إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي

05:41 م السبت 25 يناير 2025

احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 1

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كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى إيبسويتش تاون في المباراة الجارية الآن بالدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 35 من الشوط الأول، قدم كودي جاكبو عرضية رائعة لصلاح الذي استلمها ووضعها أعلى حارس مرمى إيبسويتش.

وتقام مباراة الريدز وإيبسويتش تاون ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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