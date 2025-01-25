ليفربول يفوز على إبسويتش تاون برباعية في الدوري الإنجليزي

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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره إبسويتش تاون، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 53 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فريق إبسويتش تاون، عند النقطة رقم 16 في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

تشكيل فريق ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، اليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: سوبسلاي يحرز الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 18: عرضية من لاعب إبسويتش تاون يخرجها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 20: تسديدة من ماك أليستر تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: عرضية خطيرة من محمد صلاح ولكن حارس إبسويتش تاون يخرجها.

الدقيقة 35: محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 40: عرضية من لاعب ليفربول يخرجها دفاع إبسويتش تاون.

الدقيقة 44: كودي جاكبو يحرز الهدف الثالث لليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: عرضية من محمد صلاح ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول.

أحداف الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: عرضية من سوبسلاي لاعب ليفربول أبعدها دفاع إبسويتش.

الدقيقة 59: تسديدة من لاعب إبسويتش تاون من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 66: كودي جاكبو يحرز الهدف الرابع لليفربول.

الدقيقة 74: تسديدة من أرنولد من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 85: رأسية خطيرؤة من لاعب إبسويتش تاون، يتصدى لها أليسون بيكر.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90: جاكوب غريفز يحرز الهدف الأول لإبسويتش تاون.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.