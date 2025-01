هدف صلاح في مرمى ليل بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول في مرمى ليل الفرنسي ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقدم لاعب خط الوسط، كورتيس جونس، تمريرة رائعة لمحمد صلاح وضعته منفردا مع حارس المرمى، ليضعها من فوقه وتسكن الشباك في الدقيقة 34.

وبذلك التقدم، يحتل ليفربول صدارة مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.

MOHAMED SALAH OPENS THE SCORING WITH AN ABSOLUTE GOLAZO!!!

CURTIS JONES WITH A GREAT ASSIST!!!#UCL #ChampionsLeague

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/MVeY6ULpdi

— Football Report (@FootballReprt) January 21, 2025