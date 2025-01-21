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هدف صلاح في مرمى ليل بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

10:41 م الثلاثاء 21 يناير 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول في مرمى ليل الفرنسي ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقدم لاعب خط الوسط، كورتيس جونس، تمريرة رائعة لمحمد صلاح وضعته منفردا مع حارس المرمى، ليضعها من فوقه وتسكن الشباك في الدقيقة 34.

كتب - محمد القرش: سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول في مرمى ليل الفرنسي ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا. وقدم لاعب خط الوسط، كورتيس جونس، تمريرة رائعة لمحمد صلاح وضعته منفردا مع حارس المرمى، ليضعها من فوقه وتسكن الشباك في الدقيقة 34.

وبذلك التقدم، يحتل ليفربول صدارة مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.

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