سقوط ليفربول وتعادل مانشستر.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد.

وسقط ليفربول أمام نظيره فولهام بثلاثية مقابل هدفين على ملعب كرافن كوتيج، بينما تعادل السيتي مع نظيره اليونايتد في ديربي مانشستر.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد فولهام - (2-3)

برينتفورد ضد تشيلسي - (0-0)

توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون - (3-1)

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - (0-0)

وتُختتم مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي غدا الاثنين، بمباراة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي.