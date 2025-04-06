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سقوط ليفربول وتعادل مانشستر.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

07:25 م الأحد 06 أبريل 2025

تسديدة مرموش

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد.

وسقط ليفربول أمام نظيره فولهام بثلاثية مقابل هدفين على ملعب كرافن كوتيج، بينما تعادل السيتي مع نظيره اليونايتد في ديربي مانشستر.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد فولهام - (2-3)

برينتفورد ضد تشيلسي - (0-0)

توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون - (3-1)

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - (0-0)

وتُختتم مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي غدا الاثنين، بمباراة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي.

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نتائج مباريات الدوري الإنجليزي ليفربول ضد فولهام مانشستر سيتي ضد اليونايتد الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي
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