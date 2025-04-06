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بعد الخسارة من فولهام.. متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟

06:31 م الأحد 06 أبريل 2025

ليفربول وفولهام

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كتب - محمد القرش:

سقط فريق ليفربول أمام نظيره فولهام بثلاثية مقابل هدفين اليوم الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه أرسنال، ويتساءل البعض عن متى يمكنهم الفوز بلقب البريميرليج.

متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري؟

يحتاج ليفربول إلى 11 نقطة أخرى من أصل 21 نقطة متاحة في مبارياته السبع المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان لقب الدوري الإنجليزي رقم 20.

وهذا من شأنه أن يرفع رصيدهم إلى 84 نقطة، بعيدا عن أقرب منافسيهم أرسنال، لأنه حتى لو فاز الجانرز بمبارياته السبع المتبقية، بعد تعادله 1-1 مع إيفرتون أمس السبت، فإنهم يصلون إلى 83 نقطة فقط.

ما هو أقرب موعد يمكن أن يفوز فيه ليفربول باللقب؟

أقرب موعد يمكن أن يحصد فيه ليفربول اللقب هو يوم الأحد 20 أبريل، بفوزه على ليستر سيتي.

ولكي يحدث ذلك، يجب على ليفربول الفوز في مباراته المقبلة ضد وست هام يونايتد في 13 أبريل، بينما يحتاج أرسنال إلى خسارة مباراتيه المقبلتين، على أرضه أمام برينتفورد في 12 أبريل وأمام إيبسويتش تاون في يوم في 20 أبريل.

وهذا السيناريو من شأنه أن يضع ليفربول عند 79 نقطة بعد الفوز على ليستر، بينما سيظل أرسنال عند 62 نقطة، ولن يتمكن من إنهاء الموسم إلا بـ 77 نقطة كحد أقصى، مع خمس مباريات و15 نقطة متبقية للقتال من أجلها بعد خسارته أمام إيبسويتش.

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